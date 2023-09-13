شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولى إلى السودان فولكر بيرتس يعلن عزمه الاستقالة من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المبعوث الدولى إلى السودان، فولكر بيرتس، الأربعاء، عزمه على الاستقالة من منصبه، فى الوقت الذى لا يزال هذا البلد يرزح تحت وطأة معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب سكاى نيوز.

جاء إعلان فولكر بيرتس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن السودان.

وقال بيرتس مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "ممتن للفرصة التى منحنى إياها الأمين العام وعلى ثقته بى، لكنى طلبت منه إعفائى من هذه المهمة".

وحذر من أن الصراع فى السودان قد ينزلق نحو حرب أهلية شاملة، مع دخول الصراع شهره الخامس.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أبلغت الأمم المتحدة، فى يونيو الماضى، أنها تعتبر بيرتس، شخصا غير مرغوب فيه.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أبدى صدمته من الرسالة الرسمية السودانية، معبرا عن فخره بما يقوم به المبعوث الدولي.