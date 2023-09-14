شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بالجزائر : مستعدون للعمل مع الجزائر فى مجلس الأمن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، استعداد بلادها للعمل مع الجزائر خلال عضويتها فى مجلس الأمن الدولى ومجلس حقوق الإنسان الأممى.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذى أدلت به عقب استقبالها اليوم/الأربعاء/ من قبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تلبية لطلبها، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية فى بيان.

وأوضحت السفيرة الأمريكية أنها تطرقت مع الرئيس الجزائرى سبل إحلال الأمن والاستقرار فى المنطقة، معربة عن امتنان الولايات المتحدة للجهود التى تبذلها الجزائر للوقوف إلى جانب بلدان الجوار.

كما أعربت عن تمنياتها للرئيس الجزائرى برحلة مثمرة إلى نيويورك فى إطار مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أنها بحثت مع الرئيس الجزائرى سبل تعزيز العلاقات التى تجمع البلدين فى الميدان الاقتصادي، لافتة إلى أن إطلاق رحلة جوية مباشرة من الجزائر إلى نيويورك من شأنه أن يقوى العلاقات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين البلدين.