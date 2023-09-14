شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب محافظة الحسكة شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، فجر الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا، على عمق 10 كيلومترات.

وحب موقع سكاى نيوز، شعر سكان الحسكة بهزة أرضية، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.

وتعرض الشمال السوري لزلزال مدمر في فبراير الماضي، أسفر عن مقتل نحو 6000 آلاف شخص، إضافة إلى مئات المصابين، فضلا عن دمار هائل لحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية.