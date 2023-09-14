شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 652 خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة خلال ليلة واحدة، ونجدة وإنقاذ 652 مجتازا من طرف إقليم الحرس البحرى بالوسط، وذلك بعد سماع نداءات استغاثة.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - بأنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت خلال الليلة الماضية الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس بإقليم الحرس البحرى بالوسط من إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وانقاذ 652 مجتازا، 410 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و242 تونسيا، وذلك إثر تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر . وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.



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