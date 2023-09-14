شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المناخ العالمى: إعصار دانيال فقد 60% من تأثيره لدخوله ليبيا من البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى علام مستشار المناخ العالمى وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن العلماء يحذرون منذ 25 سنة بأن شيء ما تغير في نظام البيئة العالمى، موضحا أن العالم يشهد تغيرا عنيفا فى المناخ.

وأشار الدكتور مجدى علام، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، إلى أنه لا يستطيع شخص في العالم حتى هذه اللحظة أن يتنبأ بوقوع الزلازل، وعلميا لا يوجد على سطح الكرة الارضية أي نظام يستطيع توقع حدوث زلزال.

وكشف الدكتور مجدي علام، أن الإعصار الذى حدث فى ليبيا أقل من التأثيرات المنتظرة، قائلا: "تيار الإعصار كان عنيفا ودخوله بحريا كسر حوالى 60% من آثاره البحرية، ولو كان دخل لقلب ليبيا كان وضع الخسائر 5 أو 6 أضعاف ما حدث".