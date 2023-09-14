شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يطالب الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعمل بانسجام تام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس التونسى قيس سعيد، الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال إشرافه على أدائهم لليمين، بالعمل فى انسجام تام، والانتباه إلى من يحاولون التحايل على إرادة الشعب بأى طريقة كانت، خاصة عن طريق توزيع الأموال، والتصدى للمال الفاسد.

وأشار الرئيس التونسى - بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - إلى أنه احترام كافة المواعيد الانتخابية، وأنه يعمل على احترام القانون وفرض احترام القانون على الجميع، لافتًا إلى ضرورة عدم تكرار أى خروقات تمت فى انتخابات ماضية.



وقال إن المادة القانونية والنصوص موجودة فى تونس وهناك نوع من التضخم التشريعي، لكن هناك نصوصًا قانونية تتعلق بالانتخابات، وهذه القوانين الخاصة بالانتخابات لا تقل أهمية عن الدستور.



وأضاف أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخ الإنسانية، ولابد من العمل، مؤكدًا القدرة على العمل حتى النهوض بالبلاد بكل أمانة وبكل ثقة وبكل ثبات، مشيرًا إلى الإخلاص فى التعهدات أمام الشعب ومواصلة العمل، متمنيًا التوفيق والنجاح للأعضاء الجدد.