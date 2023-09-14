شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يبحث ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم /الخميس/ مع نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية فى أسرع وقت حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل فى أى عاصمة وفى أى محفل ويستحضر فى كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة، والسيادة داخلها ملك للشعب التونسى وحده.



كما ذكّر بالمهام الموكلة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسؤولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.



وعلى صعيد آخر، تم التطرق، مجددا، إلى ملف استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعمل دبلوماسى مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعى فى الداخل مع سائر الوزارات المعنية وبالتنسيق مع كل الدول فى الخارج، وخاصة فى إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية لأن هذه الأموال هى من حق الشعب التونسى وهو حق لن يسقط بالتقادم.