شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمن السيبرانى بالإمارات: الذكاء الاصطناعى سيطغى على كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني بالإمارات، إنّ الاهتمام كبير في الوطن العربي بالأمن السيبراني، حيث تجسد هذا الاهتمام في الإعلانات الأخيرة، فقد أعلنت جامعة الدول العربية عن اللجنة الوزارية للأمن السيبراني وقبلها جرى الإعلان عن اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون الخليجي

وأضاف "الكويتي"، خلال حواره ببرنامج "المراقب"، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التقنيات الحديثة والتحول الرقمي اليوم الذي يحدث في كل القطاعات مثل التعليم والصحة تتبنى التقنيات الحديثة وهي تسهل عمل الإنسان وعمل الكثير من الخدمات السهلة والسلسة والسريعة، وبالتالي فإن ثقافتها أمر بحت.

وتابع: "من هنا جاءت أهمية حماية هذه الخدمات بحيث تكون سلسة، والتقنيات والذكاء الاصطناعي سيطغى على أغلب التقنيات والبرمجيات التي نقوم بها ووجب علينا أن نكون وفق توعية وثقافة أمن سيبراني".

وأكد، أهمية اتخاذ عدة خطوات للمساعدة على دعم الأمن السيبراني في الوطن العربي، مثل توحيد المعايير والسياسات المتبعة في التعاون مع شركات القطاع الخاص، وإن كان هنالك منظومة أو قانون موحد نستطيع به مجادلة هذه الشركات في حماية الخصوصية والبيانات ومكان استضافة هذه البيانات وعملية معايير حفظ هذه البيانات تكون خطوة أولى.

وواصل: "ثانيا، المعايير والتنظيمات والإجراءات الرئيسة يجب أن تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهذه من النقاط الرئيسة التي نعمل عليها مع شركائنا الرئيسيين، والنقطة الثالثة هي ألا نكون مستخدمين للتكنولوجيا بل منتجين لها".