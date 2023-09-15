شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردنى يؤكد محورية القضية الفلسطينية وأهمية الوصول إلى سلام عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، محورية القضية الفلسطينية، وأهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل يلبى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، مشددًا على أن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار حتى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك فى إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، حيث استكمل الصفدى، اليوم الخميس، لقاءاته فى العاصمة البريطانية لندن، والتى استهلها بلقاء وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد أحمد فى مقر وزارة الخارجية الأردنية.



حضر اللقاء، السفير الأردنى لدى المملكة المتحدة منار الدباس، وأعضاء الوفد البرلمانى النواب، خالد أبو حسان وغازى الذنيبات ودينا البشير وهايل عياش.



وبحث الصفدى واللورد أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين التى تحظى برعاية حكيمة من قيادتى البلدين، ودخلت مئويتها الثانية مستندة على إرث تاريخى متين.



وثمن اللورد أحمد، جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، فى ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أن الأردن صوت للاعتدال والاستقرار للمنطقة.



ووضع الصفدي، اللورد أحمد، بصورة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وعزم المملكة بتوجيه ملكى سامى المضى قُدمًا بهذه المسارات، بما يؤدى إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى صناعة القرار، مؤكدًا أن المرأة والشباب هما ركيزتان أساسيتان فى مسيرة الإصلاح السياسي.



كما كانت جهود الأردن، المستهدفة مواجهة تهريب المخدرات من الحدود الشمالية، حاضرة فى لقاء الصفدى واللورد أحمد، إذ أكد الصفدى أن المملكة مستمرة فى مواجهة هذا التحدي.



وأشار الصفدى إلى التراجع الحاد والخطير فى دعم اللاجئين السوريين، وأهمية تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته، مؤكدًا أن مسؤولية تقديم العون للاجئين مسؤولية دولية لا ينبغى أن تتحملها الدول المستضيفة وحدها.



كما التقى الصفدي، رئيس مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، النائب ريتشارد غراهام، فى سياق التعاون القائم بين المؤسسة ومجلس النواب، ولاستكشاف فرص التعاون المستقبلية الممكنة، حيث تم الاتفاق على استضافة المؤسسة فى الأردن واستكمال بحث فرص التعاون المستقبلي.



كما أقام مجلس السفراء العرب فى لندن مأدبة غداء على شرف الصفدى والوفد المرافق، ما وفر فرصة لاستعراض آليات العمل العربى المشترك، وسبل تعزيزه عبر مجالس السفراء فى الخارج.



وخلال اللقاء، ثمن الصفدي، جهود المجلس فى لندن وما يوليه من اهتمام بالغ للقضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.



كما التقى الصفدى والوفد المرافق، فى مقر السفارة الأردنية بلندن، بالجالية الأردنية فى لندن، مؤكدًا لهم أن خدمتهم والاطلاع باحتياجاتهم أولوية، مُثمنًا عاليًا الجهود التى تقوم بها السفارة بهذا الصدد.