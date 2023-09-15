شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: المعرض الصناعي يستهدف التعريف بالمنتجات الوطنية الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن المعرض الصناعي الخليجي الأول يستهدف التعريف بالمنتجات الوطنية الخليجية، لتشجيع وتحفيز الشركات الخليجية العاملة في القطاع الصناعي.

وأكد أن إقامة المعرض وتكريم المخترعين، يُعد دلالة كبيرة على الاهتمام الذي توليه دول المجلس للقطاع الخاص والطاقات البشرية الخليجية.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأربعاء، في افتتاح المعرض في مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمدينة صلالة.

دعم التكامل الاقتصادي الخليجي

قال البديوي إن توجيهات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- تصبو دائمًا إلى الاهتمام ودعم التكامل الاقتصادي الخليجي والكوادر البشرية، وإن هذا المعرض يأتي في إطار هذه التوجيهات لتشجيع وتحفيز الشركات الخليجية العاملة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين دول الخليج وتعزيز القطاع الصناعي.

وثمن الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، لإقامة المعرض الصناعي الخليجي الأول، وتسخير كل الإمكانات والطاقات البشرية، وخروجه بهذا الشكل المميز، مقدمًا الشكر والعرفان لهذه المبادرة التي تعكس روح العمل المشترك الخليجي.

تطبيق عملي لقيمنا السامية

قال البديوي: "من خلال جائزة التكريم للمبتكرين، نعيش تجسيدًا واقعيًا، وتطبيقًا عمليًا لقيمنا السامية، ومنها رعاية العلم ورواده ومكافأة العمل المميز، ونحقق من خلالها الاستثمار الأمثل في طاقات أبنائنا".

وأشار إلى أن تكريم المبدعين خليجيًا وعالميًا، دليل قوي على أن العقول الخليجية قادرة على تسجيل حضور دولي نعتز ونفتخر به.

وقدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام تصريحه، التهاني والتبريكات للمصانع الخليجية التي كرمت، والمخترعين الفائزين بجائزة المخترع الخليجي، مؤكدًا أن الأمانة ستظل دائمًا تقدم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص والمواهب الخليجية المبتكرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والازدهار.