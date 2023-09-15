شكرا لقرائتكم خبر عن بشرط.. ليبيا تعلن جاهزية ميناء درنة البحري لاستقبال السفن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة المواصلات، أنه وبعد إجراء المسح للممر الملاحي لميناء درنة البحري، تبين أن الميناء جاهز لاستقبال السفن.

وأكدت المصلحة في بيان على صفحتها بـ "فيسبوك" اليوم الخميس، أنه يشترط لدخول أي سفينة لميناء درنة، أن يكون غاطسها يبلغ سبعة أمتار ونصف المتر.

ميناء درنة البحري

وذكرت أنه جرى تشكيل لجنة أزمة متواجدة حاليا بالميناء للقيام بالمهام والإختصاصات، التي من شأنها تسهيل وتنظيم دخول سفن الإغاثة وإيصال المساعدات بأسرع وقت للمتضررين وسكان درنة، والمدن المجاورة وانتشال جثامين المتوفين.

كان رجال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية دعوا إلى توفير المزيد من أكياس الجثث بعد أن أودت سيول كارثية بحياة آلاف الأشخاص وجرفت كثيرين إلى البحر.

كارثة فيضانات ليبيا

وتباينت أعداد القتلى التي أعلنها المسؤولون حتى الآن، فقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي أمس الأربعاء إن عدد القتلى في مدينة درنة قد يصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفًا استنادًا إلى عدد الأحياء التي دمرتها الفيضانات.

وأضاف: "نحتاج فعليًا إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، أخشى أن يتفشى وباء في المدينة بسبب الجثث الموجودة بأعداد كبيرة تحت الأنقاض وفي المياه".