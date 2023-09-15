شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التحدي الرئيسي الذي يواجه العمل الإنساني في ليبيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إرسال فرق إضافية إلى المنطقة المنكوبةفي ليبيا لتوزيع المساعدات الإنسانية وتعزيز فريق الطب الشرعي في بنغازي.

وأشارت إلى توزيعها الأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية والمواد الغذائية، والأدوات المنزلية على الآلاف من السكان في ليبيا بعد الفيضانات العنيفة المدمرة.

خسائر فيضانات ليبيا

وأشارت إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه العمل الإنساني، هو الوصول إلى المناطق المتضررة من الفيضانات، حيث تدهورت الطرق بشكل خطير أو دُمّرت.

وتقوم اللجنة بتقييم المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة ومخازن الذخيرة المهجورة في درنة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًّا للسكان والعاملين الإنسانيين، الأمر الذي سيستغرق عدة أشهر وربما سنوات حتى يتعافى السكان من هذا المستوى من الأضرار.

مساعدات المملكة للمتضررين في ليبيا

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

أضرار الفيضانات في ليبيا

وأشار إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

وسأل، المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، لما يوليناه من حرص واهتمام بالمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.