شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم مليوني دولار لضحايا سيول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في شرق ليبيا.

وأضاف أن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا"، ما يسدعي تقديم المساعدات لدعم استجابة المنظمة في ليبيا.

كارثة تفوق التصور

قال تيدروس الذي وصف السيول بأنها "كارثة تفوق التصور"، إن منظمة الصحة العالمية توزع إمدادات الطوارئ الموجودة بالفعل في ليبيا بالإضافة إلى إرسال إمدادات العلاج من الصدمات وإمدادات الجراحة والطوارئ من مركزها اللوجستي في دبي.

وتتعطل أعمال الإنقاذ بسبب الانقسامات السياسية في البلاد التي يقطنها 7 ملايين نسمة.