شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت قوات الجيش الصومالى، صباح اليوم الجمعة، محاولة لتفجير سيارة مفخخة تستهدف منطقة لاس غعمى التابعة بلدة بعادوين المحررة من قبضة من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بإقليم مدغ وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن المسئولين العسكريين في المنقطة القول، إن قوات الجيش تصدت لمحاولة الإرهابيين الدخول إلى المنطقة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد من الجيش بجروح أثناء تصديهم للهجوم الفاشل.

وكان 30 من المليشيات الإرهابية، قتلوا فى عملية عسكرية لقوات الجيش الصومالى فى ولاية (جلمدج) الإقليمية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس الخميس، عن بيان لوزارة الإعلام الصومالية قوله "إن هذه العملية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال".

وأشار البيان إلى تمكن الجيش الصومالي خلال العمليات العسكرية التي نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، في تقويض قدرات مليشيات الخوارج وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.