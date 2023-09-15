وزير الإعلام اللبناني: دخلنا في مرحلة خطرة تتعلق بالنزوح السوري

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المكاري تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن لبنان دخل في مرحلة خطرة فيما يتعلق بموضوع النزوح السوري، ويجب إنهاء هذا الوضع الشاذ وانعكاساته على بناء البلد، على حد قوله.

وأوضح الوزير اللبناني أنه "على الرغم من الهجرة يبقى المهاجر متعلقا ببلده".

وأمس الخميس، أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أن "المجتمع الدولي متواطئ في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وبالتالي، نتوجه إلى خطة ثنائية بين لبنان والدولة السورية لا بد منها".

24 يوليو, 13:51 GMT

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال شرف الدين إن "ضبط الحدود البرية التي طولها 358 كلم، استحالة في الوقت الحاضر، لأن عديد الجيش اللبناني لا يكفي، ونحن بحاجة إلى 7 أضعاف من الموجودين حاليًا".

وقال شرف الدين:

إن التحديات اقتصادية، بيئية، تربوية، وأمنية، والتحدي الأخير مخيف، لأنه من المتوقع أن تقع أحداث أمنية بعد سنوات أو بعد عقود رمن الزمن، مثلما يحصل اليوم في مخيم عين الحلوة، ومثلما حصل سابقًا في مخيم نهر البارد.

ولفت الوزير اللبناني إلى أنه "من الواضح بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وجبران باسيل يتعاملون مع هذا الملف الوطني بخفة، ويراهنون على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب الوقح".

19 يوليو, 09:43 GMT

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان قد أعلنت عن تشكيل وفد تقني لزيارة سوريا، لمتابعة ملف اللاجئين السوريين، برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ويضم ممثلين عن القوى الأمنية والجيش اللبناني.

وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الوجود السوري في لبنان، مع ازدياد حركة تدفق اللاجئين السوريين عبر المعابر غير الشرعية إلى لبنان، وطلبت من الأجهزة الأمنية توحيد وتكثيف الجهود لمنع التهريب وزيادة نقاط التفتيش والعمل على مراقبة الحدود.