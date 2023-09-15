دولة عربية على موعد مع أرباح قياسية من زيت الزيتون

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت بيانات صادرة عن "المرصد الوطني للفلاحة التونسي"، أن حجم الصادرات، خلال 10 أشهر بداية من نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، اقتربت من 175.67 ألف طن من زيت الزيتون، وبنمو 1.88 في المئة، مقارنة بـ 10 أشهر في الموسم السابق، بحسب المرصد.

ورافق هذه الارتفاع، زيادة في أسعار زيت الزيتون التونسي، في الأسواق الخارجية بنسبة 51.25 في المئة، وارتفعت أسعار زيت الزيتون المعلب التونسي بالأسواق الخارجية بنسبة 36.7 في المئة.

وأعلنت الممثلة عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، درصاف بن أحمد، أن الإنتاج توزع بين 23% في الشمال و17% في الساحل و35 % في الوسط الغربي و25 % في الجنوب ونحو 55% متأتي من القطاع المروي، ورجحت المسؤولة، أن تبلغ مساهمة ولايتي سيدي بوزيد والقيروان، إلى 32 % من الإنتاج الوطني و53 % من الإنتاج المروي.

21 مايو 2022, 09:53 GMT

وأرجعت المسؤولة هذا التحسن، إلى الحملة الوطنية لمقاومة الآفات الضارة بالزيتون، لعام 2022-2023، ومداواة ما يقارب من 727 ألف أصل، موزعة بين 570 ألف أصل ضد ذبابة الزيتون و157 ألف أصل ضد الجيل الثمري.