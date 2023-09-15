قبل التعافي من تداعيات الزلزال.. سيول جارفة تضرب جنوبي المغرب

وتداول نشطاء مقاطع فيديو واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي توضح حجم الفيضانات التي جرفت السيارات وأزالت الأشجار.
من ناحية أخرى، تواجه فرق الإنقاذ في إقليم الحوز، وهو مركز الزلزال، صعوبات كبيرة في الوصول إلى القرى النائية بسبب الطرق المقطوعة جراء انهيارات الصخور.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب عدة مناطق مغربية ارتفع إلى 2946 شخصا، وأضافت أن عدد الإصابات جراء الزلزال وصل إلى 5674.
وأعلنت الدولة المغربية منح مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2926 دولارا) للأسر المتضررة من "زلزال الحوز"، فيما قالت اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.