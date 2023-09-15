شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق أوبك يدعم جهود الإغاثة من زلزال المغرب بمنحة قدرها 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على منحة بقيمة 500 ألف دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الفورية والمتوسطة المدى استجابة للزلزال المدمر الذى ضرب المغرب فى 8 سبتمبر الماضى.

وتسبب الزلزال الذى بلغت قوته 6.8 درجة في إحداث أضرار جسيمة وحصد أرواح الآلاف، مما جعله أكبر زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من 100 عام.

وستلبي المساعدات الطارئة التي يقدمها صندوق أوبك الاحتياجات الحرجة بما في ذلك توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى، فضلا عن تدابير الحماية والوقاية كجزء من عملية الإغاثة الشاملة ، وسيتم توجيه المنحة من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) وستوفر مساعدة حيوية لجمعية الهلال الأحمر المغربي (MRCS) .

وقال المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة: “إننا نتضامن مع شعب المغرب الذي تكبد خسائر مدمرة نتيجة هذا الزلزال المدمر. وبالتعاون مع المجتمع الدولي، نأمل أن تتمكن مساعدتنا الفورية من تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين والمساعدة في تعافيهم".

وتهدف المنحة إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان مثل الأسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ، ويتماشى التزام صندوق أوبك بتقديم المساعدات الإنسانية مع شراكته طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي يعود تاريخها إلى عام 1997.

وحتى الآن ، قدم صندوق أوبك ما يقرب من 32 مليون دولار في شكل منح إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأكثر من 85 مبادرة إنسانية واستجابة للطوارئ .