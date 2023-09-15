شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شباب بالمغرب يقدمون حلاقة مجانية لضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض موقع "هسبريس" المغربى، فيديو لمجموعة من الشباب المغربى يقومون بمبادرة دعم الناجين من زلزال الحوز، لكن الدعم هذه المرة كان له شكل مختلف، حيث قام الشباب بحلاقة الذقن والشعر للناجين من الزلزال والذين أضحوا فى بلا مأوى أو فى مأوى مؤقت بأماكن غير تلك الأحياء والشوارع التى كانوا يقطنون بها.

وأطلق الشباب الدعوة للمبادرة عبر فيسبوك، وبالفعل لاقت تفاعلا كبيرا من أعمار مختلفة من الشباب الراغبين فى المشاركة ، فهى تمثل دعما نفسيا لهؤلاء الناجين.

وبمجرد نزول الشباب للمناطق المنكوبة، خاصة فى قرية أمزميز، القريبة من مركز الزلزال، أقبل الرجال ، خاصة من الأعمار الأكبر سنا، على هذه المبادرة وأعربوا عن امتنانهم لتلك المشارع التضامنية معهم .

وعلى صعيد آخر، أشادت منظمة "أطباء بلاد حدود" بمستوى استجابة السلطات المغربية وفرق الدعم الدولية الطبية والإنسانية، في أعقاب زلزال الحوز.

وأوضحت المنظمة، أنه يتم بذل الكثير من الجهود لتقديم الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال، وأكدت أنها لا ترى أي خطأ في الاستجابة الطبية والإنسانية لتداعيات الزلزال، وتتم تلبية جميع الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة.

وأشارت إلى أن المستشفيات ليست مكتظة وتعمل بشكل جيد ولديها عدد كاف من مقدمي الرعاية، على الرغم من أن الوضع قد يختلف من منطقة إلى أخرى وحسب حجم البنايات الصحية.

وترى المنظمة الدولية أنه يجب القيام بالمزيد في مجال رعاية الصحة العقلية للمتضررين من الزلزال.