شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: عملية الوصول إلى درنة مازالت صعبة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية ومنسق الاغاثة فى حالات الطوارئ إن الكارثة فى ليبيا لايمكن تخيلها وأنها صادمة .

وأشار جريفيث - فى مؤتمر صحفى بجنيف اليوم الجمعة، إلى أن عملية الوصول إلى درنة مازالت صعبة للغاية وأن الأمم المتحدة أعادت نشر فريق متخصص للتنسيق فى الكوارث كان قد تم توجيهه الى المغرب ليتوجه الى ليبيا حيث يجب الوقوف أولا على حجم مافعلته الفيضانات وماجرى للمبانى فى المدينة وحجم الدمار وبعد ذلك فى المرحلة الثانية العمل على تقديم كافة الاحتياجات للمضارين .

ولفت جريفيث إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداء للحصول على تمويل يبلغ 71 مليون دولار لتقديم المساعدات اللازمة وخاصة الصحية والأدوية والمأوى لافتا إلى أن هناك حاجة إلى معدات لإزالة الركام وحطام المبانى المدمرة والبحث عن الاشخاص تحتها اضافة الى الحاجة الماسة الى المأوى والغذاء وأساسيات الرعاية الصحية والأهم هو توفير الرعاية النفسية والاجتماعية خاصة بعد الصدمة التى تعرض لها من عايشوا هذة الكارثة فى درنة الليبية .

فى الوقت الذى أكد جريفيث على أن مأساة ليبيا هى تذكير صارخ لما يمكن أن يؤدى ليه تغير المناخ المصحوب بنقص الامكانيات فان بلال صبلوح مستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاقليمى للطب الشرعى فى أفريقيا قال فى تصريحات صحفية فى جنيف ان درنة فى شرق ليبيا محاطة بالموت والدمار وأن الجثث قد تناثرت فى الشوارع ثم عادت الى الشاطئ ثم دفنت تحت المباني المنهارة والحطام واضاف ان احد زملائه هناك وفى غضون ساعتين فقط أحصى أكثر من 200 جثة على الشاطئ بالقرب من درنة .

قال صبلوح ان اللجنة الدولية أرسلت اليوم رحلة شحن جوى من جنيف الى بنغازى محملة بأكثر من 5 ألاف كيس جثث لمساعدة السلطات ومتطوعى الهلال الأحمر الليبى في التعامل مع الموتى بشكل يحفظ كرامتهم.

وأشار الى أن هذا يأتى بعد استنفاد جميع المخزونات التي كانت لدى اللجنة فى البلاد فى الأيام الأخيرة لافتا إلى أن العمل على استعادة الموتى ودفنهم سيستغرق وقتا وقد يكون خطيرا .

وأضاف انه ستكون هناك حاجة الى إمدادات أخرى والمعدات اللازمة لانتشال الجثث من تحت الأنقاض فى الوقت الذى قد يتعرض المشاركون فى انتشال الجثث أيضا لخطر الاصابة بسبب الذخائر غير المنفجرة التى تحركت مع مياه الفيضانات مؤكدا ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولهذة الأسباب ستبذل كل مافى وسعها لمساعدة هذا الجهد بالامدادات والدعم الفنى .

