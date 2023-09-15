شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الإسلامية" السعودية تنفى إصدار تصاريح لبناء مساجد داخل حد الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، المعلومات المتداولة عن وجود عدد من الأراضي داخل حد الحرم بمكة المكرمة بتصاريح جاهزة لبناء مساجد عليها، جملة وتفصيلاً. وفق بيان للوزارة.

وأضافت الوزارة، أنها هي الجهة الرسمية المخولة لبناء المساجد ومنح التصاريح الخاصة بها في المملكة، كما حذرت من تداول مثل هذه المعلومات غير الموثوقة من أشخاص ليس لهم صفة رسمية ومن جهات غير موثوقة، مستغلين في ذلك تعاطف الناس وحبهم لفعل الخير وبناء المساجد، تحت غطاء جمع التبرعات.

وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف هذه الدعايات والإشاعات وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون في إبلاغها، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة عن كل ما من شأنه المساس بالصالح العام.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها قد شرعت في إجراءاتها القانونية بالرفع للجهات المعنية لمحاسبة من يقف خلف هذه التصرفات غير النظامية لإحالتهم للتحقيق لنيل العقوبات الرادعة لمثل هذه التجاوزات. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.