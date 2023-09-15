"أمر مبشر"... خبراء يعلقون على توصية اتحاد الغرف العربية برفع العقوبات عن سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - بحضور 17 دولة عربية شاركت في اجتماعات الدورة الـ 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وتمت فيه مناقشة آليات تفعيل دور الغرف العربية المشتركة في خدمة قطاع الأعمال العربي، وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية ودول أوروبا والأمريكيتين.

"أمر مبشر أن يجتمع العرب على قرار لمصلحة الشعب السوري"

وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين السورية، الدكتور أحمد أديب أحمد، هذه الموافقة بالأمر المبشر، قائلا: "قد يكون مبشرًا بالخير أن يجتمع العرب على قرار لمصلحة الشعب السوري بخصوص توصية رفع العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق سوريا، ونتمنى على الحكومات العربية أن تلتزم وتدعم هذه التوصية قولًا وفعلًا، لما ينتج رفع العقوبات الاقتصادية من نتائج إيجابية بحق الشعب السوري المحاصر منذ اثني عشر عامًا، والذي يعاني من تداعيات حرب إرهابية عالمية شنت على بلده دون أي ذنب له".

8 أغسطس, 18:39 GMT

ويشير أحمد إلى أهمية هذا القرار، بقوله: "إن رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، له نتائج مهمة جدًا في توفير أبسط مقومات الحياة، والأساسيات التي تعتمد عليها الحياة المعيشية والحياة الإنتاجية الاقتصادية على حد سواء، بما فيها النفط والغاز والقمح والمواد الدوائية والمواد الأساسية، التي يعتمد عليها الناس في معيشتهم والمواد الأولية، التي يعتمد عليها المنتجون بشقيهم الزراعيون (كالأسمدة والأدوية الزراعية والبذار والأعلاف) والصناعيون (كالمواد الداخلة في الصناعات المختلفة)".

مضيفا: "إن رفع العقوبات سيسمح بدخول المواد المذكورة بأسعار السوق الطبيعية، لا بأسعار مضاعفة تحمل في مضمونها مخاطرات إيصالها بشكل غير نظامي يلتف على العقوبات فيزيد على أسعارها أعباء إضافية يتحملها المستهلك النهائي، كما سيسمح ذلك بتوفر مزيج كبير جدًا من المنتجات المتنافسة فيما بينها، بما يؤثر على كسر الاحتكار وانخفاض الأسعار نتيجة المنافسة".

مختتما بأن "رفع العقوبات سيسهم بتنشيط حركة السياحة وحركة العبور والاستثمار الأجنبي في سوريا، بما ينهض بالاقتصاد السوري ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي".

"تكثيف مشاركات وفود سوريا في منتديات الجامعة العربية سيؤدي لرفع العقوبات"

من جهته، قال ذوالفقار عبود، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس السورية، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "تكثيف المشاركات السورية في المنتديات واللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالجامعة العربية سيأتي بثماره في النهاية نتيجة الضغط بالتالي رفع العقوبات عن الشعب السوري".

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وأضاف عبود: "اتحاد غرف التجارة السورية هو عضو في اتحاد غرف التجارة العربية التابع لجامعة الدول العربية، والمعروف أن الجامعة من أهم أهدافها تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، وهذه التوصية التي تبناها اتحاد الغرف العربية، برفع العقوبات أحادية الجانب الغربية التي تخنق الشعب السوري، هي أكبر تمثيل لمهام جامعة الدول العربية التي تعنى بحفظ الأمن والسلم بين الدول العربية".

مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الداعية لرفع العقوبات عن الشعب السوري، الذي يعاني من وضع اقتصادي سيء يضاف إلى تداعيات الزلزال المدمر في 6 فبراير/ شباط الماضي، بالإضافة للأزمة الاقتصادية الحالية والحرب التي استمرت لاكثر من 12 سنة، بحسب قوله.

وهذه كلها أسباب تدعوا لرفع الحظر عن الشعب السوري الذي صبر وصمد كل فترة هذه الحرب، بحسب قوله.