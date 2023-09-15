عشرات الإصابات خلال قمع القوات الإسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع أكثر من 24 إصابة خلال المواجهات مع القوات الاسرائيلية في بلدة قريوت، من بينها 4 إصابات بالرصاص المعدني.

وأشار إلى إصابة شاب برصاصة في الوجه أدت إلى حدوث كسر في الأنف ونزيف، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

وقال مؤيد شعبان وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "الخليج 365": "جيش الاحتلال يشعل النيران في الأراضي والبيوت ويقتل ويسرق ومستوطنيه الأرض، وأمام هذه الجرائم المستمرة ليس أمامنا سوى الاستمرار في مقاومتنا في وجه الاحتلال".

© Gulf 365 . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، قد دعت للمشاركة مسيرة في بلدة قريوت جنوب نابلس، دفاعاً عن الأراضي المهددة بالاستيلاء، وانطلقت المسيرة من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت، وقام الجيش الإسرائيلي بقمع المسيرة والاعتداء على المشاركين فيها.

© Gulf 365 . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradat

وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وقال بشار القريوطي الناشط في مواجهة الاستيطان لوكالة "الخليج 365": "حكومة الاحتلال المتطرفة تدعم المستوطنين بكل الإمكانيات لإقامة بؤر استيطانية في هذه المنطقة والسيطرة على ينابيع المياه في قريوت، بالإضافة إلى إغلاق الشوارع أمام المواطنين وحرق الأراضي الزراعية، واليوم منعنا جيش الاحتلال من الوصول إلى أراضينا وإلى نبع القرية، واعتدى بوحشية على المشاركين في المسيرة".

© Gulf 365 . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 1/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 2/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 3/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 4/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية © Gulf 365 . Ajwad Jradatعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 5/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 1/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 2/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 3/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 4/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية 5/5 © Gulf 365 . Ajwad Jradat عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع القوات الاسرائيلية لمسيرة ضد الاستيطان بالضفة الغربية

يشار إلى أن الاستيطان التهم أغلب أراضي بلدة قريوت التي كانت تبلغ مساحتها نحو 20 ألف دونم، من أجل إقامة معسكرات للجيش والمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكذلك شقّ الطرق في محيطها بهدف ربط تلك المستوطنات في شبكة واحدة، فيما يزرع المستوطنون أراضيها المصادرة بالعديد من المحاصيل والأشجار المثمرة، وكان المستوطنون قد كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله مرات عدة، في محاولة للاستيلاء عليه.