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الجيش اليمنى بتعز يسقط طائرة مسيرة للحوثيين

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القاهرة - سامية سيد - أسقطت دفاعات الجيش اليمنى بمحافظة تعز، اليوم /الجمعة/، طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية غرب المدينة.

وأوضح مصدر بمحور تعز العسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية للجيش فى جبهة مقبنة بالريف الغربى للمدينة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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