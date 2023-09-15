شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى: صمود المؤسسة العسكرية يرجع لإيمان العسكريين بوطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن استمرار المؤسسة العسكرية وصمودها يرجع إلى إيمان عسكرييها بوطنهم وقضيتهم وقدسية مهمتهم واستعدادهم للتضحية رغم الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال قيام قائد الجيش اليوم بوضع حجر الأساس لثكنة تابعة لفوج المغاوير (قوات خاصة بالجيش اللبناني) فى منطقة مراح الديشار - المتين بحضور النائب ميشال ضاهر وعدد من القيادات الشعبية والتفيذية بالمنطقة.



وأشار العماد عون إلى أن صمود الجيش يرجع أيضًا إلى ثقة اللبنانيين فى الداخل والخارج ومحبتهم للمؤسسة العسكرية، ومسارعتهم إلى دعمها بجميع الإمكانات المتاحة.



وتقع الثكنة على طريق بسكنتا - زحلة، وسوف تشكل عامل اطمئنان لأهالى المنطقة ولمستخدِمى الطريق، كما وضع العماد عون حجر الأساس لنادى ضباط منطقة البقاع.