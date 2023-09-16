شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بوصول أول وفد حوثى رفيع المستوى إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة بوصول أول وفد حوثى رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية، فى أول زيارة رسمية لممثلى الحوثيين إلى الرياض منذ بدء الحرب فى اليمن قبل ما يقرب من عقد من الزمن.

وقال مستشار الأمن القومى جيك سوليفان -فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكترونى اليوم الجمعة- إن هذه الزيارة تأتى بعد ما يقرب من 18 شهرًا متتاليًا من الهدوء الذى بدأ بعد دخول الهدنة التى توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ لأول مرة فى 2 أبريل 2022.



وأضاف أن الرئيس الأمريكى جو بايدن جعل من تخفيف التصعيد وإنهاء الحرب فى اليمن أحد أهم أولوياته فى السياسة الخارجية، منذ الأسابيع الأولى له فى منصبه.



وعبر سوليفان عن فخر الولايات المتحدة بتقديم دعمها الدبلوماسى لجهود السلام هذه بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة، كما أشاد بقيادة المملكة العربية السعودية لهذه المبادرة الحالية، معربا عن تقديره لدور الأدرن القيادى والمهم فى هذا الصدد.



ودعت الولايات المتحدة، بحسب البيان، جميع أطراف هذا الصراع المروع إلى زيادة ترسيخ وتوسيع فوائد الهدنة التى جلبت قدرًا من السلام للشعب اليمنى ووضع حد لهذه الحرب فى نهاية المطاف.