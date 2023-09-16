شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين فى هجوم لعناصر من تنظيم "داعش" شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، بإصابة شخصين إثر هجوم لعناصر من تنظيم داعش الإرهابى، شمال بغداد.



ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى قوله إن: "عناصر من تنظيم داعش الإرهابى شنوا هجوماً مباشراً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى قضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.. الهجوم الإرهابى أسفر عن وقوع مصابين اثنين هما رئيس مجلس شيوخ عشائر الطارمية ومرافقه".



وأضاف المصدر، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الطارمية ثم بعدها إلى مستشفى الكاظمية.