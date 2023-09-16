شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج بشأن تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبدالرحمن البكر، سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، مذكرة إحتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان الجمعة، أن مذكرة الاحتجاج جاءت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.