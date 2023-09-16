شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" تستعد لإطلاق ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالرباط أمس الجمعة، ورشة عمل تحضيرية حول ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي، كمرحلة أولى لإعداد الميثاق الذي تعمل المنظمة على صياغته.

وتهدف المنظة إلى وضع نصوص تقدم نظرة مستقبلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة.

الذكاء الاصطناعي

تسعى المنظمة من خلال هذا التوجه، لوضع إطار أخلاقي عند تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومقاييس لاحترام الأسس الأخلاقية، بهدف لتأهيل المجتمعات الإسلامية لمواجهة التحولات الرقمية.

كما تهدف إلى صياغة تصورات مختلفة تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والعلوم الإنسانية، مع الحفاظ على القدرة البشرية على الإبداع.