شكرا لقرائتكم خبر عن 55 حالة تسمم بين الأطفال في ليبيا جراء إعصار دانيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت السلطات الصحية الليبية 55 حالة تسمم بين الأطفال بسبب تلوث المياه جراء إعصار دانيال.

وشدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا على ضرورة إخلاء المناطق التي غمرتها السيول وتلوثت فيها مياه الشرب جراء الإعصار، من النساء والأطفال.

كارثة فيضانات ليبيا

يذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة في مدينة درنة، أعلنت أن هناك آمالاً بالعثور على ناجين من تحت أنقاض المباني المهدمة في السيول، مشيرةً إلى أن هناك نقصاً في الوقود والمياه الصالحة للشرب.

ويكافح السكان وعمال الإغاثة في مدينة درنة الليبية للتعامل مع آلاف الجثث التي أعادتها الأمواج لليابسة أو تتحلل تحت الأنقاض، بعد أن دمرت الفيضانات المباني وجرفت الكثيرين إلى البحر.

تداعيات كارثة فيضانات ليبيا

ودعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات في ليبيا إلى عدم دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية.

وقالت إن هذا قد يتسبب في مشكلات نفسية طويلة الأمد للعائلات، أو قد يحدث مخاطر صحية إذا كانت الجثث مدفونة بالقرب من المياه العذبة.