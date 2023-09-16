شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسلم 30 طفلا للصليب الأحمر بعد ضبطهم فى صفوف قوات "الدعم السريع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنها إلتزاما بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون حماية الطفل، قامت بتسليم ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 طفلا من القصر، (دون 18 عاما)، الذين احتجزتهم القوات المسلحة السودانية أثناء مباشرتهم للقتال ضمن صفوف الدعم السريع المتمردة المحلولة خلال المعارك السابقة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم، إن ممثلي المنظمة الدولية سيقومون بتسليم الأطفال إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة تمهيدا لتسليمهم لذويهم.

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