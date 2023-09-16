شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسى يؤكد استعداد بلاده لدفع علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى، استعداد بلاده لدفع علاقات التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية، داعيا الشركات الكورية على المبادرة بالاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون الثلاثي التونسي-الكوري-الأفريقي.

جاء ذلك خلال استقباله الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي سونج هو سانج.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجالات استراتيجية على غرار استقطاب السوق السياحية الكورية في تونس والتبادل الشبابي والثقافي بين البلدين.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي استعداد بلاده لمضاعفة الاستثمارات الكورية في تونس خاصة في مجال صناعة قطع غيار السيارات، لتكون بذلك تونس منصة إقليمية للتصنيع والتوسع نحو أسواق افريقيا وأوروبا.