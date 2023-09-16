شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس فى ليبيا يعلن عن احتمال فقدان مواطن تونسى فى درنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي، إن ثمة احتمالا أن يكون فقد مواطن تونسي مقيم في مدينة درنة الليبية، كما يواصل فريق الإنقاذ التونسي عملية البحث في المدينة.

وقدم سفير تونس بليبيا لسعد العجيلي في مداخلة هاتفية ببرنامج ''صباح الناس'' الجمعة، معطيات جديدة حول وضعية الجالية التونسية المقيمة في مدينة درنة بعد الاعصار الذي ضرب شرق ليبيا مخلفا خسائر كارثية.

وقد نفى العجيلي ما راج من شائعات حول وفاة امرأة تونسية وزوجها في مدينة درنة، مؤكدا أنه اتصل بهما شخصيا وتأكد من سلامتهما.

وأفاد العجيلي أن "هنالك حالة وحيدة تتمثل في احتمال فقدان مواطن تونسي مقيم في مدينة درنة". مضيفا أن "التنسيق جار مع فريق من وحدات الحماية المدنية والسلطات الليبية للتأكد من سلامته".

وتشارك الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة الليبية.

وقد انتشل فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة، في وقت سابق، 12 ضحية.

كما أوضحت الوحدة المختصة للحماية المدنية، في وقت سابق، بأن حصيلة تدخلات فريق الإنقاذ التونسي بمدينة درنة، تمثلت في إنقاذ رجل محاصر تحت الانقاض، وانتشال الضحايا ومعاينة 45 منزلا وشفط المياه من 22 محلا سكنيا، كما تم اسعاف أربعة عناصر من الشرطة و13 عنصرا من الجيش، و5 مواطنين.