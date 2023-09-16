شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 18 ضحية من تحت الأنقاض بدرنة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية، الجمعة، من انتشال 7 ضحايا من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية التي تشهد خسائر كارثية نتيجة العاصفة "دانيال"، ليرتفع العدد إلى 18 ضحية.

وأكد بيان الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن عملية البحث من طرف عناصر الإنقاذ الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم "العثور على 7 ضحايا تحت الأنقاض، كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 11 ضحية في وقت سابق بمدينة درنة".

وتم اخراج الضحايا من طرف عناصر الحماية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ضحية.

وأحدثت العاصفة "دانيال" في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة.