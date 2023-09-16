مجلس النواب اليمني: يجب أن يكون الحل السياسي مبنيا على "المرجعيات الثلاث"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. بحسب موقع الرسمي للمجلس، قالت هيئة رئاسة المجلس خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، عبر الاتصال المرئي، خصص للوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة وعلى رأسها وصول وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى الرياض، إن "الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعملًا جادًا من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب الحوثيين، الذين يمارسون حتى اللحظة جرائمهم الممنهجة ضد الشعب اليمني، ويصادرون الحقوق والحريات ويحاولون فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني".

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، مجلس القيادة وجميع القوى السياسية والحكومة إلى "رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءًا بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة".

وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تقديرها لكل ما تبذله المملكة العربية السعودية، من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات، معبرةً عن التقدير للجهود العُمانية وأن تشكل قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية، بحسب الهيئة.

أمس, 00:16 GMT

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية السعودية، دعوة وفد من جماعة "أنصار الله" اليمنية، لزيارة المملكة بهدف استكمال النقاشات، التي أجراها وفد رسمي سعودي، في صنعاء مع قيادات الجماعة، بحضور وفد من سلطنة عُمان، في أبريل/ نيسان الماضي، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل سياسي للصراع في اليمن، وفقًا للمبادرة التي أعلنتها الرياض في، مارس/ آذار2021.