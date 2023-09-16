شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية بيتا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية، حيث قامت بتفتيش عشرات المنازل وسط مواجهات عنيفة مع المواطنين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت القرية من عدة محاور، مؤكدة مشاركة عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بعملية الاقتحام.

اختناق عشرات الفلسطينيين

أوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، فيما رشق المواطنون جنود الاحتلال بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات ووضعوا المتاريس أمام الاليات العسكرية.

وقال شهود عيان إن" قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بصورة همجية وقامت بأعمال تفتيش واسعة النطاق".