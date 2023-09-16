شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رصد حالة تسمم.."المياه الليبية" تحذر من شرب مياه الآبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت شركة المياه والصرف الصحي في إدارة منطقة الجبل الأخضر الليبية، المناطق المنكوبة والمتضررة من الفيضانات، من شرب مياه الآبار، بعد تسجيل حالة تسمم لإحدى المواطنات القاطنة بحي (54).

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم السبت، فإن المواطنةأودعت في مصحة "نور الأمل" بمدينة البيضاء.

وفيات الفيضان

كان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبدالجليل، أكد في وقت سابق وفاة 3166 شخصا حتى مساء الجمعة، جراء الفيضان الناتج عن إعصار دانيال الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، وبالأخص مدينة درنة.

وفي مؤتمر صحفي ليل الجمعة حضره رئيس حكومة بنغازي، أسامة حماد، والنائب العام، الصديق الصور، رشح عبد الجليل هذه الأرقام للزيادة، وأكد أن النيابة العامة تتولى أخذ عينات الحمض النووي من الوفيات لمطابقتها بما يخص ذويهم، بغية التعرف على هويات القتلى، منبها إلى أنهم سيعلنون عن تحديثات يومية لضحايا الإعصار.