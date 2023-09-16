شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين إسترليني.. بريطانيا تقدم مساعدات إلى ليبيا والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البريطانية، إنها قررت زيادة المساعدات الإغاثية الممنوحة لكل من ليبيا والمغرب إلى نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم السبت، إرسال فريق طبي للتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية والفرق الطبية الأخرى بشأن الاحتياجات الصحية الفورية في ليبيا.

الأوضاع في ليبيا

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصول الطائرة الإغاثية الأولى إلى بنغازي، وتوزيع المساعدات على المناطق المتضررة في ليبيا.

وأكد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبد الجليل وفاة 3166 شخصا حتى مساء الجمعة، جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، خاصة مدينة درنة.

زلزال المغرب

تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في مراكش وجبال الأطلس العالية إثر الزلزال بأكثر من 300 ألف شخص، وقال منسق المنظمة للإغاثة إن المرحلة التالية هي تقديم المساعدات للناجين في شكل مأوى وغذاء وإمدادات طبية.

وبلغ عدد القتلى 2946 شخصا. وأصيب نحو 5674 شخصا آخرين.