شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: التعرف على جثث 4 آلاف شخص من ضحايا فيضانات ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت أنه تم التعرف على جثث نحو 4 آلاف شخص ممن لقوا حتفهم جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا.

وأضافت المنظمة أنه جرى انتشال جثث 3958 شخصا والتعرف عليها، وصدرت شهادات وفاة لأصحابها.

وتتوقع المنظمة ارتفاع حصيلة الوفيات، مرجحة أن تنتشل فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث في الشرق الليبي الذي ضربته الفيضانات.

حصيلة الوفيات

ولا يزال هناك أكثر من 9 آلاف شخص في عداد المفقودين، بحسب المنظمة.

وقالت مجموعة من محللي البيانات والباحثين الليبيين أيضا إن هناك نحو 4 آلاف وفاة مؤكدة في حصيلة أعلنتها اليوم السبت.