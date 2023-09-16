شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره اليومى عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وشبه انعدام فى مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنيا فى مدى الرؤية الأفقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبيّن المركز أن الحالة التى تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والعيص والعلا والمهد ووادى الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم.