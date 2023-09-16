شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن حالة الطوارئ لمدة عام كامل فى المناطق المتضررة شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا حيدر السائح، اليوم /السبت/، إن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل فى المناطق المتضررة؛ جراء السيول والفيضانات شرق البلاد، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتى تحسبا لمنع تفشى أى مرض.

وأضاف "السائح" - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن المركز يوصى بتقسيم درنة إلى ثلاث مناطق: المناطق المتضررة والهشة والآمنة؛ وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة، مشيرا إلى أن مراكز التطعيمات لم تتضرر فى درنة، مؤكدا الشروع فى إعطاء التطعيمات الروتينية اللازمة لأطفال المدينة ابتداء من اليوم.

وأعلن مدير المركز ارتفاع عدد حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 حالة، نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، منبّها إلى أن مياه الشرب فى "درنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ويجب الاعتماد على مصادر أخرى.



من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء فى ليبيا تمكنها من إرجاع 90 بالمائة من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.



وأكد الناطق باسم الشركة وئام التائب، حاجة عدد من المحطات الفرعية إلى أعمال التنظيف والصيانة لإعادة تهيئتها وإرجاعها للخدمة.



وأشارت الشركة إلى أنه يتم حاليا العمل على صيانة خط العرقوب وتركيب أعمدة جديدة بدائرة توزيع الساحل من قبل فرق إدارة توزيع غريان وفرقة توزيع جفارة.



وقد ضربت عاصفة /دانيال/ يوم /الأحد/ الماضي، الماضى مناطق شرقى ليبيا وتسببت فى انهيار سدّين فى /درنة/، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بمبانيها وبناها التحتية.