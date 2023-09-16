قصف مواقع حماس في غزة.. هل تمهد إسرائيل لمواجهة جديدة مع فصائل المقاومة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وشن الطيران الإسرائيلي، أمس الجمعة، غارة جوية استهدفت موقعا لحماس قرب معبر كارني المغلق بشكل دائم شرق مدينة غزة.

وقال مصدر أمني في غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف نقطة رصد للمقاومة شرق مدينة غزة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة ودمار في الموقع.

11 سبتمبر, 16:54 GMT

وتزامن القصف مع تظاهر مئات الفلسطينيين قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن 12 فلسطينيا أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة خلال اعتداءات إسرائيل على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

احتمالات المواجهة

اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس منتدى العلاقات الدولية، شرحبيل الغريب، أن القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة يأتي في ظل الانزعاج الإسرائيلي من استئناف الحراك الشعبي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، هذا السلوك الجديد، محاولة إسرائيلية لكسر معادلات الاشتباك وتوصيل رسالة أنها لا تسمح بعودة المسيرات الشعبية، وحالات الاشتباك الشعبي على حدود غزة، ومن الواضح أنها توجه رسالة ردع في هذا السياق.

وقال الغريب إن القصف الإسرائيلي يمكن أن يكون محاولة استدراج الفصائل في قطاع غزة لمواجهة محدودة مضبوطة الإيقاع خلال الأيام القادمة، تزامنا مع الأعياد الإسرائيلية للفت الأنظار ولفت البوصلة عن احتمالية حدوث عمليات في الضفة الغربية.

2 سبتمبر, 14:12 GMT

وأوضح أن هذه الأهداف قد تقف وراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، لكنه استبعد أن تذهب الأمور في كل الأحوال إلى حرب مفتوحة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، حيث أنها تعني مواجهة واسعة وشاملة، ولها استحقاق وفاتورة كبيرة.

ويعتقد الغريب أن الأمور لا تزال ضبابية حتى اللحظة، في ظل الصمت الفصائلي، حيث تبقى الكلمة مرهونة للميدان، فيما قد يصل الأمر إلى واحد من الاحتمالين؛ الأول أن يكون هناك رد للفصائل وإطلاق صواريخ محدودة المدى، والاحتمال الآخر أن تبتلع الفصائل هذه الضربة وتفوت الفرصة على احتمالات وسيناريوهات جر القطاع إلى مواجهة عسكرية يريدها نتنياهو في ظل الأزمة الداخلية غير المسبوقة التي يعيشها.

تصعيد تحت السيطرة

من جانبه اعتبر أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن ما حدث على حدود قطاع غزة من قصف إسرائيلي لمواقع حركة حماس، بمثابة تصعيد تحت السيطرة، حيث أن إسرائيل لا تزال غير معنية بحرب على غزة، وكذلك حركة حماس غير معنية بحرب مع إسرائيل.

14 سبتمبر, 10:56 GMT

وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، خلال الأيام الماضية انفجر على حدود قطاع غزة عبوة راح ضحيتها 6 شبان فلسطينيين دون الدخول في مواجهة مع إسرائيل، و تبع ذلك مسيرات محدودة على حدود قطاع غزة تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين، وهي بمثابة تحريك وتنفيس للشارع الفلسطيني الذي بدأ يتناول موضوع هجرة شباب قطاع غزة منه.

وفيما يتعلق بالأهداف الإسرائيلية، أكد أنها متعددة لما يحدث على حدود قطاع غزة، لكنه استبعد الدخول في حرب جديدة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

عمليات اغتيال

وعن إمكانية رد حركة حماس أو المقاومة على القصف الإسرائيلي، قال إن المقاومة وحركة حماس تحديدًا لن يقدم على هذه المواجهة إلا في حال قامت إسرائيل بعملية اغتيال، أما قصف مواقع فارغة لن تدفع إلى حرب جديدة.

وقبل نحو أسبوع، قالت تقارير إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي بعث برسائل إلى حركة حماس، والتي تحمل ‏تحذيرا لقادتها. وذكر تقرير نشره موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن مسؤولين أمنيين بارزين في الجيش الإسرائيلي حذروا حماس من خلال وسطاء، بإطلاق صواريخ من غزة خلال الفترة القريبة، وذلك مع استعداد اليهود للاحتفال برأس السنة العبرية.

أمس, 08:30 GMT

وشملت الرسائل، التي نقلتها دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الجهتين، على تحذير واضح بأن "إسرائيل سترد بقوة شديدة في حال إطلاق صواريخ، دون استبعاد شن عملية عسكرية".

تصاعد التهديدات

ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل، تستعد لمواجهة وإحباط عمليات هجومية تقدر بنحو 200 إنذار يوميا.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات من "حماس"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي.