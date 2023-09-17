رئيس وزراء كوبا يخالف البروتوكول مع وزير الخارجية السعودي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويوضح الفيديو طلب كروز من وزير الخارجية السعودي، أن يجلس بجوار علم كوبا وليس علم السعودية ، وذلك تعبيرا عن احترامه وتقديره للمملكة.

وفي الفيديو، يقول رئيس الوزراء الكوبي لوزير الخارجية السعودي، مبررا طلبه: "أريد أن تجلس بجوار علم كوبا لتشعر أنك في بيتك".

والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس السبت، مع رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، على هامش قمة مجموعة الـ "77+ الصين"، في العاصمة الكوبية هافانا.

24 أغسطس, 11:30 GMT

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين.

كما بحث الطرفان السبل المحتملة للتعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030"، مع الاعتراف بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للمساعدة في التنمية المستدامة.