شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة إلى أكثر من 11 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص في مدينة درنة فقط.

وأضاف أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقى 170 شخصا حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا.

ارتفاع حصيلة الضحايا

بين المكتب أنه من المتوقع ارتفاع هذه الحصيلة مع استمرار أعمال البحث والانقاذ للعثور على ناجين.

وضرب إعصار دانيال ليبيا الأحد الماضي، بعدما ضرب كل من اليونان وبلغاريا وتركيا، وتسبب في انهيار سدين فوق ميناء درنة، لتجتاح المياه مناطق شاسعة من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 100 ألف نسمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إنه تم تحديد هوية نحو 4000 شخص لقوا حتفهم في الفيضانات.