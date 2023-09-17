العراق يعلن القبض على شبكة إرهابية "خطيرة" خططت لتنفيذ عمليات في بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء العراقية، أضاف الجهاز في بيان أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في 26 فبراير/شباط الماضي أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد".

ووفقا للبيان، فإن هذه العملية قادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد.

4 سبتمبر, 10:00 GMT

وأكد البيان أنه بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم إلقاء القبض على عناصرها كافة في عملية استباقية نوعية.

ولفت إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

يذكر أن العراق، كان قد أعلن في 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.