عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد. وذكرت الوكالة نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أنه "منذ ساعات الصباح، شرعت القوات الإسرائيلية بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الأقصى بشكل استفزازي".

22 أغسطس, 17:25 GMT

وأضافت أن ذلك حدث بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما. ووفقا للوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين تواجدا في باحات المسجد الأقصى، ولم تعرف هويتهما بعد.

وأوضحت أنه تم نشر مئات الجنود على أبواب المسجد، وفي مختلف أحياء مدينة القدس، التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حسب وصفها.

يذكر أن جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل، بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.