شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية "جلمدج" وقوات المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، عمليات تمشيط في مدن "بعادوين" و"عمارة" و"قيعد"؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.



وأكد ضباط بالجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن "قوات الجيش الصومالي وبمساندة من الأهالي، ألحقت هزيمة بمليشيات الشباب وتمكنت بعد معارك ضارية من السيطرة على منطقة (قدقد) الواقعة بضواحي مدينة عمارة بمحافظة مدغ".