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الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن

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القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية "جلمدج" وقوات المقاومة الشعبية، اليوم الأحد، عمليات تمشيط في مدن "بعادوين" و"عمارة" و"قيعد"؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.


وأكد ضباط بالجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن "قوات الجيش الصومالي وبمساندة من الأهالي، ألحقت هزيمة بمليشيات الشباب وتمكنت بعد معارك ضارية من السيطرة على منطقة (قدقد) الواقعة بضواحي مدينة عمارة بمحافظة مدغ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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