شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف مؤتمر مسؤولي حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف العاصمة المصرية القاهرة غدًا، فعاليات المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المُدّرَجة على جدول أعماله، من بينها ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، إضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان.

إعداد للمؤتمر

يسبق المؤتمر عقد ورشة عمل غد الأحد حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية.

وسيتلوه الثلاثاء المقبل مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية