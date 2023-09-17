شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. الفيضانات دمرت بنايات درنة بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة، قدر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدينة.

وأوضح الفريق في إحصائية أولية أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى وبشكل جزئي 211 وحوالي 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بستة كيلومترات مربعة.

ضحايا الفيضانات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص في مدينة درنة فقط.

وأضاف أن هناك 10 آلاف و100 شخص مازالوا مفقودين في درنة، في حين لقى 170 شخصا حتفهم في مكان آخر بشرق ليبيا.