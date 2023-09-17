شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تدين التصعيد الإسرائيلي على الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية.

وأكَّدت خارجية فلسطين في بيان، أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشارت إلى أن استهداف المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي يندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإغراقها بالمستوطنين، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإفشال الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.